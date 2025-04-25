عمرو أديب: قلبي يقطر دما بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «قلبي يقطر دما.. أنا حزين للغاية، وأبلغ حزني لكل لاعبي الأهلي واحد واحد».

وأضاف أن هناك حزنًا شديدًا يعم البلاد العربية والإفريقية بعد هذا الخروج غير المتوقع للنادي الأهلي من البطولة، مؤكدا أن الأهلي الذي اعتاد أن يفوز في الدقيقة 90 أصبح يخسر بهذا السيناريو.



وأوضح أن بعض لاعبي الأهلي قدموا أداء جيدا خلال المباراة، مستغربًا خروج النادي الأحمر من البطولة بعد هذا الزحف الجماهيري الكبير.

وشدد على أن الأهلي كان عليه أن يُسجل ثلاثة أو أربعة أهداف ليشعر بالارتياح خلال المباراة، موضحًا أن حكم المباراة احتسب عشر دقائق كوقت بدل ضائع لكن الأمل ضاع في أن يقدم الأهلي المعجزة المعتادة منه.

واستكمل: «شعرت بغصة وحالة من الضيق لحظة تسجيل صن داونز الهدف في شباك النادي الأهلي لكني أصريت على تجاوز الأحزان.. أطلب من جماهير الأهلي تجاوز الأحزان.. وسيبقى الكيان».

وأكمل مخاطبًا جمهور الأهلي: «هذه هي الكرة وهذه هي الرياضة.. إجمد كده متعطيش خليك جامد».

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، يودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف في لقاء أقيم بمدينة بريتوريا.