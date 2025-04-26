صانع المحتوى إسلام فوزي يعود لتصوير مسلسل يوميات عيلة كواك

عاد صانع المحتوى إسلام فوزي، لتصوير دوره في المسلسل الكوميدي "يوميات عيلة كواك" بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي ألمت به يوم الخميس الماضي، وأدت لتوقف التصوير عدة أيام.

كان "فوزي" قد أصيب بحالة من الإعياء أثناء قيادة سيارته على الطريق الدائري في طريقه لمدينة الإنتاج الإعلامي وتم نقله للمستشفى الجوي لإجراء الفحوصات اللازمة.

الموسم الجديد من "يوميات عيلة كواك" بطولة إسلام فوزي، بمشاركة زوجته ياسمين عبيد، وعارفة عبد الرسول، ومجموعة من الفنانين والنجوم الشباب والوجوه الجديدة.

المسلسل من إخراج وليد محمود، وتأليف الزهراء عصام، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة هذه العائلة المليئة بالمفارقات والمواقف المتنوعة الكوميدية الطريفة.