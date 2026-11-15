المجلس التصديري للملابس الجاهزة يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لصناعة النسيج والملابس

وقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، برئاسة فاضل مرزوق، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لصناعة النسيج والملابس (EURATEX)، وذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة من معرض Destination Africa.

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون بين قطاعي الملابس والمنسوجات في مصر وأوروبا، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل الخبرات، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في المجالات الفنية والتجارية والتنظيمية، بما يسهم في تطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

جاء توقيع المذكرة بالتعاون مع المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والجمعية المصرية للمصدرين EXPOLINK.

وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأوروبية المعنية بقطاعي الملابس والمنسوجات، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الصناعة، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية وزيادة الاهتمام بمتطلبات الاستدامة والتحول الأخضر.

وأضاف أن المذكرة تفتح آفاقا أوسع للتعاون وتبادل المعرفة، وتدعم استعداد الشركات المصرية للتعامل مع التشريعات والمتطلبات التنظيمية الأوروبية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وتركز المذكرة على تبادل الخبرات والرؤى بشأن التشريعات الأوروبية المرتبطة بالاستدامة والاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، إلى جانب جواز سفر المنتج الرقمي (DPP)، ومناقشة المتطلبات التنظيمية الأوروبية والتحديات المرتبطة بتطبيقها داخل قطاعي الملابس والمنسوجات.

كما تتضمن مجالات التعاون دعم التحول الأخضر في الصناعة، وتشجيع تبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة، واستكشاف آليات تعزيز الأداء البيئي للمصانع المصرية، بالتعاون مع الجهات المعنية في الجانبين المصري والأوروبي.

وتشمل المذكرة تعزيز التواصل بين المصنعين في مصر وأوروبا، واستكشاف فرص التجارة والاستثمار المشترك، فضلا عن تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأحدث التطورات التكنولوجية في قطاع المنسوجات.

وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن توقيع المذكرة يعكس توجهه نحو بناء شراكات دولية فاعلة مع المؤسسات المعنية بالصناعة، والاستفادة من فرص التعاون مع الجانب الأوروبي، بما يدعم تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات المصرية، ويعزز مكانة مصر في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي إطار خططه لتنمية الصادرات، يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة تجاوز صادرات القطاع حاجز 4 مليارات دولار بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، مدفوعا بالتوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الاستثمارات ورفع القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية.

كما يستهدف المجلس، ضمن استراتيجيته طويلة الأجل، الوصول بصادرات الملابس الجاهزة إلى نحو 12 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير القدرات التكنولوجية والإنتاجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس والمنسوجات.

يمثل المجلس التصديري للملابس الجاهزة قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، ويعمل على دعم المصدرين وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تعزيز تنافسية الصناعة ورفع قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.