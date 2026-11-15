توخيل غاضب من تحريف تصريحاته قبل قمة إسبانيا وإنجلترا

أكد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، أنه لا يتوقع حدوث أي إساءات عنصرية خلال مواجهة إسبانيا في العاصمة مدريد ، معربا عن استيائه من الطريقة التي جرى بها نقل تصريحاته بشأن الإجراءات المتبعة للتعامل مع مثل هذه الوقائع.

ويلتقي المنتخبان الإنجليزي والإسباني اليوم الأحد في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري أمم أوروبا، في أول مباراة يخوضها المنتخب الإنجليزي بالعاصمة الإسبانية منذ مواجهة ودية في نوفمبر 2004، شهدت تعرض لاعبيه أشلي كول وشون رايت فيليبس لهتافات عنصرية من بعض الجماهير.

كما يواجه المنتخب الإسباني إجراءات انضباطية، بعدما تقرر إقامة مباراته الودية المقبلة على أرضه بسعة جماهيرية مخفضة، على خلفية هتافات تمييزية ضد المسلمين أطلقتها بعض الجماهير خلال مواجهة مصر في مارس الماضي.

وأوضح توخيل قبل المباراة أنه لا يتوقع حدوث أي إساءات عنصرية، لكنه أشار إلى إمكانية تخصيص خمس دقائق لإطلاع اللاعبين على البروتوكول المعتمد للتعامل مع مثل هذه الوقائع، في حال وجود سوابق مماثلة في مدريد.

ورد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على تصريحات نظيره الإنجليزي قائلا "يمكنني قول العكس. أخبر توماس بأنه لا توجد عنصرية. هذا أمر واضح تماما، مثلما هو الحال في إنجلترا. نحن لسنا عنصريين، ولا أحد منا كذلك".

وأثار نقل تصريحات دي لا فوينتي إلى توخيل خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة غضب المدرب الألماني، الذي قال "لقد أجبت بأدب عن سؤال طرحه أحد زملائكم، ثم ذهبتم وسألتم المدرب الآخر وأبلغتموه بأنني أتحدث عن العنصرية في إسبانيا".

وأضاف "هذا مثال واضح على الطريقة التي تسير بها الأمور، لأنني لم أتحدث مطلقا عن العنصرية في إسبانيا. لقد أجبت بأدب عن سؤال يتعلق بما يمكن أن يحدث".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن توخيل قوله "لا أتوقع العنصرية مطلقا، وغرفة ملابس المنتخب الإنجليزي هي المكان الأكثر رفضا للعنصرية على وجه الأرض، وهذا هو موقفنا تماما. أنتم تخلقون الكثير من الارتباك دون أي داع، وهذا مثال واضح على الطريقة التي لا ينبغي أن تسير بها الأمور".

وعاد توخيل لتوضيح رأيه، قائلا "نعم، بالطبع وجهت الرسالة، لكن جرى تحريفها، لأنني قلت إنني أتوقع دائما أجواء ودية، وهذا ما أنتظره دائما عندما نخوض مباراة خارج أرضنا".

وأضاف "أتوقع وجود جماهير إسبانية متحمسة تساند منتخبها الوطني، وهذا أمر طبيعي، لكنني لا أتوقع العنصرية في أي مكان. سأشعر بالصدمة إذا حدث ذلك، وينبغي ألا يحدث في أي مكان، وسأكون أول من يدافع عن هذه القيم".

وأوضح "ثم سئلت عما سيحدث في حال وقوع مثل هذه الأمور، فقلت إنه إذا حدث ذلك، فهناك بروتوكول معمول به للتعامل معه. هذا كل ما في الأمر".

واختتم "أثق بأننا سنشهد أجواء ودية، وأن تكون الأجواء في صالح المنتخب الإسباني، وأن تظهر كرة القدم بأفضل شكل ممكن، وهو جمع الناس بدلا من تقسيمهم".