قالیباف: الكشف عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة يعكس تحولا في المعادلات الاستراتيجية بالمنطقة

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف، في إشارة إلى الكشف عن مدينة صاروخية إيرانية جديدة خلال الأيام الأخيرة، أن هذا الإنجاز القيم، الذي تحقق أثناء الحرب وتحت نيران العدو، يتجاوز كونه إنجازا تقنيا ودفاعيا، بل يمثل رمزا للتحولات الاستراتيجية في المنطقة.

وقال قالیباف إن "القوة الجوفضائية جعلت اليوم المستحيل ممكنا وبثت الأمل والعزة في نفوس الشعب الإيراني المقاوم والشعوب الحرة في المنطقة والعالم، ولا سيما الأطفال الفلسطينيين المظلومين"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن قاليباف أكدا مجددا على أن الطريق نحو التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مفتوحا إذا قبلت واشنطن "الشروط المنطقية" الإيرانية.

وأضاف قاليباف "لا يهمنا على الإطلاق ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في التفاوض أم في خوض حرب"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف قاليباف أن "إيران لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم".

وتابع قاليباف "إذا ارتكب الأمريكيون خطأ تلك المرة، فإن القوات المسلحة الإيرانية هي التي ستحدد جغرافية المعركة".

وقال قاليباف إننا لا نكترث مطلقا بما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض أم الحرب.

وأکد قاليباف "إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحا، لكن إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ هذه المرة، فإن قدرات القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها هي التي ستحدد جغرافية الحرب، لا رغبة واشنطن وإرادتها، وسيتحمل كثيرون تبعات حرب جديدة".