انخفاض أسعار الدواجن في المحافظات بنسبة 22%

كتب - شريف حربي وعلاء شبل ومحمد نصار ومحمد فوزي ومحمد صابر:

• كيلو الدواجن البيضاء يسجل 90 جنيهًا بالأسواق.. وصاحب مزرعة: استمرار تراجع الأسعار يهدد صغار المربيين

• شعبة الثروة الداجنة: السعر عادل

شهدت أسواق الدواجن بالمحافظات تراجعًا ملحوظا في الأسعار خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهر الماضي، وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء ومنتجاتها بنسبة 22% في ظل زيادة المعروض، فضلًا عن تحسن حالة الطقس.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن أسعار الدواجن ومنتجاتها تشهد تراجعًا ملحوظًا في الوقت الحالي، وسجل سعر كيلو الدواجن تسليم مزرعة 80 جنيهًا مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث وصل سعر الكيلو حينذاك إلى 96 جنيهًا تسليم مزرعة، أما سعر طبق البيض، فقد سجل أمس 102 جنيهًا تسليم مزرعة.

وأضاف السيد، لـ«الشروق»، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعا بنسبة 22% مقارنة بشهر مارس الماضي، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد تُقدر بنحو 75 جنيها، وفقا لأسعار مدخلات الإنتاج الحالية (الأعلاف، والكتكوت، والأمصال، واللوجستيات)، وسعر اليوم عادلًا، أما إذ تراجع أكثر من ذلك سيؤدي إلى خروج صغار المزراعين من الصناعة، وسيتأثر المعروض بالسلب مقابل الطلب.

وفي محافظة الإسكندرية، أجرت «الشروق» جولة داخل سوق الطيور بالمنشية لرصد انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية.

ورحبت ربة المنزل، فاطمة مصطفى، بانخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، موضحة أن الأسعار سجلت في بعض المحال 90 جنيهًا، متمنية استمرار الانخفاض ليتمكن المواطن البسيط من شرائها.

وطالب راضي أحمد، موظف، بمزيد من الرقابة على الأسواق لمحاربة استغلال التجار ورفع الأسعار، مضيفًا أن منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التى تطرحها الحكومة بمختلف المناطق ساعدت في انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقال محمد خشوت، مواطن: "نتمنى تراجع أسعار باقي السلع والمنتجات الغذائية"، مطالبًا الحكومة بالتدخل لتخفيض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان التي ارتفعت بشكل كبير، ولا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

فيما قال صاحب محل طيور بالمنشية، أحمد عاطف، إن الأسعار تراجعت بنسبة أكثر من 20% مقارنة بأسعار الشهر الماضي، ويتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 88 و90 جنيهًا.

وفي محافظة الجيزة، يقول صاحب محل لبيع الدواجن بسوق المنيرة الغربية، بمنطقة إمبابة في الجيزة، أحمد الورادني، إن انخفاض أسعار الدواجن ومنتجاتها في الوقت الحالي تسبب في نشاط ملحوظ في حركة البيع والشراء مقارنة بالأوقات التي ترتفع فيها الأسعار.

وأضاف الورداني لـ«الشروق»، أن ارتفاع أسعار الدواجن يتسبب في حالة الركود، لكن في الوقت الحالي بعد الانخفاض المحلوظ التي تشهده الأسواق حدث نوع من تنشيط حركة البيع والشراء، مطالبا الحكومة بعمل إجراءات محددة لاستمرار الانخفاض.

وقال صاحب إحدى المزارع التكنولوجية " تيلاج "، بمنطقة منشأة القناطر، في الجيزة، شريف قاسم،: "تحسن حالة الطقس، واستقرار أسعار الأعلاف في السوق المصري، سببًا رئيسيًا في انخفاض أسعار الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة الحالية"

وأضاف قاسم لـ«الشروق»، أن استمرار التراجع في الأسعار يهدد بخروج بعض صغار المربيين عن منظومة الإنتاج، مما يُسبب انخفاض في حجم المعروض، وارتفاع الأسعار بالتبعية.

وفي محافظة كفر الشيخ، قال علام ابراهيم، موظف، إن أسعار الدواجن انخفضت بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري، مضيفا أن سعر الكيلو وصل إلى 90 جنيه للمستهلك.

وأوضح صاحب مزرعة لتربية الدواجن، حلمى محمود، إن قلة الإقبال على الشراء، وكثرة المعروض الخارج من المزارع، واستقرار أسعار الأعلاف، وتحسن حالة الطقس، كلها أسباب رئيسية في انخفاض أسعار الدواجن الفترة الحالية.

وفي محافظة الغربية، سجلت أسعار الدواجن أمس انخفاضًا نسبيا، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 90 إلى 91 جنيهًا، وكيلو سعر الفراخ البلدي بين 100 إلى 110 جنيهات، بينما البط المسكوفي سجل بين 95 إلى 105 جنيهات.

وقالت ربة منزل بمدينة المحلة، وفاء حسين، إن انخفاض أسعار الدواجن ساهم في الإقبال على عملية الشراء، حيث لا يتخطى سعر الدجاجة وزن 2 كيلو 180 جنيها.

وقال صاحب محل لبيع الدواجن، محمد خليفة، إن انخفاض الأسعار ساعد في إقبال المواطنين على الشراء، مضيفًا لـ«الشروق»: "من مصلحة صاحب المحل انخفاض الأسعار لكثرة البيع، وتجنب مخاطر نفوق الدواجن مما يتسبب في خسائر فادحة" ، مضيفًا أن الزيادة يتحملها المشتري، وعملية البيع تتأثر سلبًا.

من جانبه، أوضح رئيس الغرفة التجارية بالغربية، محمد مصلح، أن الإفراج الجمركي للأعلاف ساهم في خفض أسعار الدواجن بالأسواق، علاوة على أن تحسن حالة الجو ساهم في تقليل التكلفة على أصحاب المزارع، خشية نفوق الدواجن.