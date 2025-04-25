علقت الفنانة ريم مصطفى، على كثرة شائعات الزواج والطلاق التي تطاردها، مؤكدة أنها شخصية «بيتوتية» تقضي معظم وقتها في المنزل.

ونفت خلال لقائها في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» انشغالها بعلاقات عاطفية كما تروج الشائعات، قائلة: «بسمع شائعات، وأنا أصلا قاعدة على الكنبة في البيت بالبطانية مبتحركش، أنا شخصية بيتوتية جدًا».

وأوضحت أن بعض الشائعات أزعجتها بينما أضحكتها أخرى، قائلة: «بعض الشائعات ضايقتني وشائعات ثانية بسطتني جدًا»، مشيرة إلى أن أكثر شائعة استمرت لفترة طويلة تلك التي ربطتها بالزواج من المخرج طارق العريان وزعمت أنها كانت سبب طلاقه من الفنانة أصالة نصري.

وعبرت عن انزعاجها من هذه الشائعة تحديدًا بسبب علاقتها بأصالة، قائلة: «أنا زعلت لأن أصالة حبيبتي، والشائعات كلها مش حقيقية.. وخاصة أما تكون عن حد أعرفه على المستوى الشخصي، وأصالة عارفة أنها غير حقيقية؛ لكن الشائعة مش لذيذة، وشام بنتها صحبتي جدًا».

وتحدثت عن شائعة زواجها من قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائلة: «فيه شائعة أنا بحبها أوي، حبيبي محمد صلاح، أنا دي مكنتش أعرفها».

ووجهت رسالة لزوجة صلاح قائلة: «أنا والله عمري ما شفته في الحقيقة وربنا».

وأكدت أنها تركز في الوقت الحالي على عملها وحياتها الشخصية التي تعتبرها «دائرة مغلقة» عليها، موضحة أن جمهورها المتابع لها يدرك أن كل الشائعات غير صحيحة.

وعن سبب عدم زواجها حتى الآن، أرجعت ذلك إلى زيادة الوعي والنضج الذي يجعل عملية الاختيار أكثر صعوبة، قائلة: «أنتم السبب، أنا بحس المشكلة إن كل ما الواحد بيكون عنده وعي في هذا الجزء، ونضج نتيجة خبرات حياتية كبيرة جدًا، بتجعل اختياراتك صعبة في الزمن الحالي».

وكشفت عن المواصفات التي تريدها في شريك حياتها، قائلة: «بحس ساعات أحيانا إني عايشة في أحلام، فكرة إني محتاجة لصديق قبل ما يكون زوج، وعنده نضج فكري، وإنسان تتكلم معاه وأحس بالدعم وأكبر معه في السن؛ أشياء صعب تكون موجودة في الوقت الحالي».