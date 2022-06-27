الموسيقيين تستجيب لنظيرتها في تونس وتُلزم أحمد سعد بتقديم اعتذار لسيدات تونس

في استجابة سريعة، أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، برئاسة مصطفي كامل، منذ قليل بيانا ردا علي الشكوي التي تقدمت بها النقابة التونسية للمهن الموسيقية بشأن ما حدث من الفنان أحمد سعد تجاه إحدي سيدات تونس.

وجاء نص البيان كالآتي :"رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان أحمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه علي أحياء الحفل".



تابع البيان: “بداية، تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر علي متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس علي كافة المستويات والأصعدة”.



وأضاف البيان: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصياً كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتي":

أولاً : إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات؛ رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعبارة تتضمن (أسكتي أنت ِأو اخرسي أنت).

ثانياً : توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنية؛ حتي تكون النقابة علي دراية تامة بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات.



ثالثاً : مخاطبة كافة جهات الدولة الرسمية والسيادية بضرورة حصول الفنانين المصريين علي خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج حتي تكون النقابة ضامناً وفاعلاً أساسياً لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب.

واختتم البيان :" وتهيب النقابة العامة للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الإنجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز . حيث أن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر علي أطراف الواقعة وعلي بنود العقد المبرم بينهما، دون الزج بعبارات تؤثر علي قوة العلاقات الصلبة بين مصر وأي دوله شقيقه بوطننا العربي الغالي؛ وفي النهاية أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر، وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربية الشقيقة بخالص الإعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبة عما حدث من لفظ أثار أستياء حضراتهن؛ متمنياً إستمرار أواصر الحب والأخوة والصداقة والإحترام بين مصرنا الحبيبة ووطننا العربي بأكمله".



وكانت النقابة التونسية للمهن الموسيقية أرسلت خطابا رسميا لنظيرتها في مصر، تدين فيه ما وصفته بسوء تصرف أحمد سعد تجاه امرأة تونسية علي أرض تونس، بسبب خلاف بينهما علي بنود عقد لحفل أحياه مؤخرا هناك، وقالت النقابة التونسية في رسالتها أن سعد افتقد الخبرة واللياقة في التعامل مع الموقف بشكل كان من الممكن أن يتسبب في إفساد العلاقة الطيبة بين الشعبين.



وطالب نقيب الموسيقيين التونسي ماهر الهمامي من مصطفي كامل فتح تحقيق عاجل للتعدي اللفظي الذي بدر من أحمد سعد تجاه السيدة التونسية.