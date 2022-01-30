زيادة عدد ركاب مطار براج على أساس سنوي

تعامل مطار براج مع 4.4 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 1.3 مليون مسافر على أساس سنوي، وزيادة بنحو 4 ملايين مسافر بالمقارنة مع عام 2021.

وأفاد "راديو براج" التشيكي، بأن شهر مايو الماضي، هو ثاني شهر على التوالي خلال هذا العام، يتجاوز فيه عدد الركاب الوافدين إلى البلاد المليون.

وبحسب إحصائيات مطار براج، فإن أغلب الرحلات الجوية التي تنطلق من براج، تكون متجهة إلى لندن وباريس وميلانو.

جدير بالذكر أن مطار براج، الذي تعمل من خلاله 65 شركة طيران، يوفر حاليا رحلات إلى 152 وجهة، بزيادة 5 وجهات عن العام الماضي. وفي عام 2019، أي قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت هناك 190 رحلة جوية مباشرة تنطلق من براج.