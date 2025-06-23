 إسرائيل: هاجمنا أهدافا في طهران بـأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين - بوابة الشروق
الإثنين 23 يونيو 2025 4:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: هاجمنا أهدافا في طهران بـأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين

الأناضول
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 3:43 م

ذكر إعلام عبري رسمي، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "خلال الساعتين الماضيتين، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 100 قذيفة على أهداف في طهران".

ولم تفصل الهيئة طبيعة هذه الأهداف، على عكس بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش عبر البيان: "في الموجة الأخيرة من الغارات، استهدف الجيش مقار عسكرية، بينها المقر العام التابع للحرس الثوري، المكلّف بحماية طهران من التهديدات الأمنية".

وأضاف: "كما تم استهداف فيلق "سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري أيضا".

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