إسرائيل: هاجمنا أهدافا في طهران بـأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين

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ذكر إعلام عبري رسمي، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين اليوم الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "خلال الساعتين الماضيتين، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 100 قذيفة على أهداف في طهران".

ولم تفصل الهيئة طبيعة هذه الأهداف، على عكس بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش عبر البيان: "في الموجة الأخيرة من الغارات، استهدف الجيش مقار عسكرية، بينها المقر العام التابع للحرس الثوري، المكلّف بحماية طهران من التهديدات الأمنية".

وأضاف: "كما تم استهداف فيلق "سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري أيضا".