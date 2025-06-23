إسرائيل: هاجمنا أهدافا في طهران بـأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين

ذكر إعلام عبري رسمي، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في العاصمة الإيرانية طهران بأكثر من 100 قذيفة خلال ساعتين اليوم الاثنين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "خلال الساعتين الماضيتين، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 100 قذيفة على أهداف في طهران".
ولم تفصل الهيئة طبيعة هذه الأهداف، على عكس بيان للجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش عبر البيان: "في الموجة الأخيرة من الغارات، استهدف الجيش مقار عسكرية، بينها المقر العام التابع للحرس الثوري، المكلّف بحماية طهران من التهديدات الأمنية".
وأضاف: "كما تم استهداف فيلق "سيد الشهداء"، التابع للحرس الثوري أيضا".