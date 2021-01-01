أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 9 شباب وإصابة العشرات، يوم الاثنين، بينهم عدة حالات خطرة؛ جراء عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة منذ منتصف الليلة الماضية.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ومواقع في مخيم جنين، فيما اقتحمت أكثر من 100 آلية عسكرية بين ناقلات جند وجيبات عسكرية وجرافات، المدينة من مختلف محاورها، وطوقت كل الشوارع المحيطة واعتلى القناصة أسطح العمارات العالية المشرفة على المخيم.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيترأس اجتماعًا عاجلًا مساء اليوم الاثنين؛ لبحث عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين.

* 54 شهيدا في جنين وحدها خلال 6 أشهر

وثق مركز المعلومات الفلسطيني استشهاد 151 فلسطينيا منذ يناير وحتى مايو في العام الجاري 2023 في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، بينهم 28 طفلا.

وأوضح المركز أن 117 فلسطينيا استشهدوا في الضفة والقدس المحتلة منذ بداية العام الجاري، بينهم 22 طفلا دون سن الـ18.

وتصدرت جنين، مدن الضفة بأعداد الشهداء حيث استشهد 41 من أبنائها، تلتها نابلس التي قدمت 32 شهيدا، وتساوت أعداد الشهداء في أريحا والخليل بـ9 شهداء.

وجاءت البقية من القدس المحتلة، وقلقيلية، وبيت لحم، ورام الله، وطولكرم، وسلفيت، وطوباس.

وفي شهر يونيو المنصرم، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين وأصاب عشرات آخرين بجروح خلال عملية عسكرية كبيرة نفّذها في مخيّم جنين للاجئين، تخلّلها في سابقة منذ عقود قصف صاروخي من المروحيات، إضافة إلى اشتباكات مسلّحة أسفرت عن إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.

ويطلق الفلسطينيون على شهداء جنين "أقمار جنين" حيث بلغ عدد الشهداء من جنين وحدها منذ بداية العام وحتى اعتداء اليوم 54 شهيدا.

* 176 شهيدا و6551 معتقلا

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام انه خلال العام الماضي 2022، استشهاد 176 مواطناً، بينهم 45 طفلاً وطفلة، و7 نساء، و4 مسنين، في رقم هو الأعلى في الأربعة أعوام التي سبقها، وما يعادل تقريباً ضعف الشهداء الذي ارتقوا في عام 2021، فيما بلغ عدد الجرحى 8757 جريحا.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال (6551) معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، فيما بلغت اعتداءات المستوطنين (1512) اعتداءً، وعدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (2970) اعتداءً.

* إدانات عربية

أدان البرلمان العربي العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، فضلا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحية للطرق، واصفا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل.

وأدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات العدوان الذى وصفته بالإجرامى في ظل استمرار وتصاعد العدوان والاجتياحات الإسرائيلية واستخدام القوة العسكرية المفرطة بما فيها الطيران ضد العزل فى المدن والقرى والمخيمات، بجانب انتهاكات المستوطنين.

من جانبها، أدانت مصر عبر بيان وزارة خارجيتها اعتداء القوات الإسرائيلية على مدينة جنين، مؤكدة رفضها الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، والانتهاك السافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، محذرة من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، ومطالبة الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطنيني.

كما أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، التصعيد الإسرائيلي المتواصل داعية المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.