أنقرة: لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط عديدة بعيدتين عن بعضهما البعض

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، فيما يتعلق بعلاقات بلاده مع مصر، إنه ليس من الممكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط عديدة، بعيدتين عن بعضهما البعض، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده فيدان، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، حيث قال إنه "لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية، بعيدتين عن بعضهما".

وعلى صعيد متصل، أعلنت مصر وتركيا اليوم الثلاثاء رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا للقاهرة لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيرا لها بالقاهرة.

وطبقا للبيان، يأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى السفراء في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة "تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".