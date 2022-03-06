سقوط قتلى في جنوبي وشمال شرقي أوكرانيا وإحباط هجوم بمسيرات على موسكو

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لقيت امرأة ورجل حتفهما إثر ضربات بنيران المدفعية الروسية على خيرسون جنوبي أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت السلطات في المنطقة اليوم الثلاثاء.

وارتفعت حصيلة القتلى جراء هجوم شنته روسيا بطائرات مسيرة أمس الإثنين، في سومي شمال شرقي أوكرانيا إلى ثلاثة قتلى.

كما أسفر الهجوم على مبنى سكني عن إصابة 21 شخصا.

وأعلنت سلطات المدينة اليوم الثلاثاء يوم حداد.

وتواصل القتال في المنطقة المحيطة بباخموت شرقي منطقة دونيتسك، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

وتركز القوات الروسية هجماتها على ليمان وباخموت وأفديفكا وماريينكا.

وأضافت هيئة الأركان، أنه تم استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد للهجوم على البنية التحتية المدنية في منطقتي سومي ودونيتسك في زابوريجيا جنوبي البلاد.

وتم توجيه الجهود الروسية نحو منع القوات الأوكرانية من التقدم في زابوريجيا وخيرسون، حيث تتعرض أكثر من 30 منطقة للقصف.

وتم إحباط هجوم يشتبه في أنه بطائرات مسيرة على موسكو صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر سيرجي سوبيانين عمدة العاصمة الروسية موسكو ووسائل إعلام محلية.

وكتب سوبيانين فى تطبيق تليجراف يقول إن الدفاعات الجوية الروسية صدت "محاولة هجوم أخرى بطائرات مسيرة أوكرانية".

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: "صباح اليوم الثلاثاء قامت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية باعتراض خمس طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء ضواحي موسكو، وتم إسقاط أربعة منها من خلال الدفاعات الجوية وتم إنزال طائرة مسيرة أخرى بواسطة أجهزة الحرب الإلكترونية وتحطمها في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه.

ولم تعلق الحكومة الأوكرانية على الفور على الاتهامات.