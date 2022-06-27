عمرو دياب ينعى الفنان علاء عبد الخالق

نعى المطرب عمرو دياب الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.

وكتب دياب عبر حسابه على فيسبوك: "بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الفنان علاء عبد الخالق هو أحد أبرز مطربي التسعينيات، درس في معهد الموسيقى العربية، وتخصص في عزف الناي، بدأ مسيرته الفنية عام 1980 كعضو ضمن "فرقة الأصدقاء" مع زملاء دراسته: الفنانة منى عبد الغني، والمطربة المعتزلة حنان، والموسيقار الراحل عمار الشريعي، ومن أشهر ألبوماته: "مرسال"، و"اتغيرتي"، و"طيارة ورق"، و"مكتوب".