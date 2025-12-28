تقام مساء اليوم الأحد، عدة مباريات في مختلف البطولات العالمية والمحلية، لعل أبرزها هي مواجهة الزمالك مع بلدية المحلة في بطولة كأس مصر بالإضافة إلى استكمال مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتبدأ مواجهة الزمالك مع بلدية المحلة في تمام الثانية والنصف عصرا ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، بينما يواجه بينما يواجه إنبي البنك الأهلي وحرس الحدود في مواجهة سموحة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

كما ستختتم مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية بـ4 مواجهات إذ يلتقي منتخب الجابون مع موزمبيق، وغينيا الاستوائية مع السودان، بالإضافة إلى مواجهة منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو وأخيرا كوت ديفوار مع الكاميرون، في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

وفيما يلي يستعرض موقع الشروق مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مباريات كأس مصر

الزمالك × بلدية المحلة.. الثانية والنصف عصرًا.. أون سبورت 1.

البنك الأهلي × إنبي.. الثانية والنصف عصرًا.. أون سبورت 2.

حرس الحدود × سموحة .. الثانية والنصف عصرًاا

مباريات كأس الأمم الأفريقية

الجابون × موزمبيق.. الثانية والنصف عصرًا.. "bein sports max HD1"

غينيا الاستوائية × السوادان.. الخامسة مساء.. "bein sports max HD2"

الجزائر × بوركينا فاسو.. السابعة والنصف مساءً.. "bein sports max HD1"

كوت ديفوار × الكاميرون.. العاشرة مساءً.. "bein sports max HD1"

مباريات الدوري الإنجليزي

سندرلاند × ليدز.. الرابعة عصرًا.. "Bein Sports HD1".

كريستال بالاس × توتنهام.. السادسة والنصف مساءً.. "Bein Sports HD1".

مباريات الدوري الإيطالي

ميلان × هيلاس فيرونا.. الواحدة والنصف ظهرًا.. منصة شاشا

أتالانتا × إنتر ميلان.. العاشرة إلا ربع مساءً.. منصة شاشا.