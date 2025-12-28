الجليد يتسبب في حوادث سير وإصابات بألمانيا

شهدت شوارع وطرق زلقة بسبب الجليد في أنحاء متفرقة من ألمانيا حوادث خطيرة خلال الليل.

وبحلول صباح اليوم الأحد، كانت الشرطة في ولاية سكسونيا شرقي البلاد قد سجلت بالفعل 32 حادثا، كما وقعت حوادث أخرى في مناطق مختلفة.

وفي العاصمة برلين، أفادت صحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية بأن العديد من غرف الطوارئ تجاوزت طاقتها الاستيعابية بسبب تدفق المصابين بكسور متنوعة نتيجة الظروف الجليدية.

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية الألمانية استمرار حالة الطرق الزلقة حتى منتصف الصباح، خاصة في وسط ألمانيا، مع احتمال تساقط رذاذ يتجمد على الأرض، لكن من المنتظر أن تؤدي درجات الحرارة الأعلى عند الظهيرة إلى ذوبان طبقة الجليد الرقيقة التي تغطي الطرق.

وقال متحدث باسم شرطة سكسونيا إن أفراد الشرطة "انشغلوا بشكل رئيسي بهذه الحوادث". وفي إحدى الحالات بمدينة تسفيكاو جنوب الولاية، اصطدم سائق بلافتة مرور بسبب سطح الطريق الزلق، وقدرت الخسائر بنحو 23 ألف يورو، فيما لم يصب السائق بأذى.

وفي شرق ولاية هيسن، فقد شاب /19 عاما/ السيطرة على سيارته بسبب الطرق الزلقة، فانقلبت السيارة عدة مرات، بحسب الشرطة. ونقل المسعفون السابق وراكب آخر بجواره /20 عاما/ إلى المستشفى وهما في حالة خطيرة.

وفي جنوب هيسن، فقدت شابة /18 عاما/ السيطرة على سيارتها أثناء تجاوز مركبة أخرى على طريق زلق، فانزلقت إلى منحدر واصطدمت بشجرة. وأصيب راكب آخر معها في السيارة بجروح طفيفة وتلقى العلاج في موقع الحادث، وفقا للشرطة.

وكانت قد وقعت بالفعل العديد من الحوادث ليلة الجمعة وصباح السبت بسبب الطرق الزلقة، خاصة في شمال ألمانيا.