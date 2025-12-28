وزير الخارجية: مصر ممثلة بكل مؤسساتها داخل مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة

عبد العاطي: نحتاج دخول الكرافانات إلى القطاع لحماية المدنيين من البرد القارس والمناخ السيئ

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن واشنطن تتفهم تمامًا أن مصر لا تطرح أفكارًا بشأن غزة لمجرد فرض الرأي، وإنما لوضع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضع التنفيذ على الأرض.

وشدد خلال لقاء لبرنامج عماد الدين أديب، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار.

ونوه أن «الجانب الإسرائيلي يدعي يوميًا تعرضه لتهديدات، ويجد من الحجج والذرائع ما يدّعي به أن له الحق في انتهاك وقف إطلاق النار».

وأشار إلى «أهمية النشر السريع لقوة الاستقرار الدولية لمراقبة التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، والتثبت من ذلك، وإتمام الانسحابات الإسرائيلية من القطاع».

وذكر أن خطة ترامب مكونة من 20 نقطة ولا يجوز التعامل معها بـ«انتقائية»، مضيفًا: «لا يجب أن نتحدث فقط عن حصر السلاح وخلافه، ونغفل مسألة لانسحاب الإسرائيلي من القطاع، الخطة حزمة واحدة ولا تتجزأ، ويتعين الالتزام بها جميعًا وتنفيذها على أرض الواقع».

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية أن «مصر عضو في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة، وتشارك بوفد يمثل الدولة المصرية بكل مؤسساتها؛ المكون المدني والاستخباراتي والدفاعي».

وأضاف: «هناك أكثر من 40 دولة ممثلة في المركز، ومصر جزء من هذا التجمع الكبير الذي يضم دولًا عربية وإسلامية وأوروبية وغربية، لأن التثبت من وقف إطلاق النار أولوية قصوى لمصر والدول العربية».

واستعرض أولويات مصر خلال تلك المرحلة، وهي: تثبيت وقف إطلاق النار، وعدم عودة العدوان الإسرائيلي الغاشم والواسع على غزة، وإغراق القطاع بالمساعدات الغذائية والطبية، مؤكدًا الحاجة إلى دخول الكرافانات لحماية المدنيين من البرد القارس والمناخ السيئ.