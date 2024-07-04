النرويج تندد بقرار إسرائيل إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم، إن بلاده تندد بقرار إسرائيل "إضفاء الشرعية" على 5 بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن النرويج ترى أن من "غير المقبول على الإطلاق" أن تقرر إسرائيل أيضاً المضي قدماً في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

والنرويج، التي اعترفت بفلسطين كدولة في مايو، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

وسبق التوصل إلى اتفاقات سلام مؤقتة في النرويج خلال تسعينيات القرن العشرين.