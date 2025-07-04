كاتس: على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لضمان التفوق الجوي على إيران

نقلت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إنه "يجب أن يكون الجيش مستعدا على صعيد المخابرات والعمليات لضمان الحفاظ على التفوق الجوي على إيران".

وقبل أيام، قال كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران، عقب حربهما الجوية التي استمرت 12 يومًا.

وأضاف كاتس، في بيانٍ، أن الخطة تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع طهران من التقدم نوويًا وإنتاج الصواريخ، إضافة إلى الرد على دعمها الأنشطة المعادية لإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في وقت سابق، إنه "إذا لم ينتهك النظام الصهيوني وقف إطلاق النار، فلن تنتهكه إيران أيضا".

وأضاف: "نحن مستعدون للحوار والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الإيراني على طاولة المفاوضات".

وتابع: "أثبت الشعب الإيراني مجددا أنه رغم بعض الصعوبات سيقف متحدا في وجه العدوان حتى النهاية".