متحدثة أسطول الحرية: نتوقع الوصول إلى غزة الجمعة

• هويدا عراف وصفت الأسطول، في حديث للأناضول، بأنه "موجة من السفن المدنية التي ستتحدى" الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة..

قالت متحدثة تحالف "أسطول الحرية" هويدا عراف إنهم يتوقعون الوصول إلى غزة الجمعة المقبل.

وفي حديث للأناضول من على متن سفينة "الضمير" التابعة للأسطول، ذكرت عراف أنهم "في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ووصفت الأسطول بأنه "موجة من السفن المدنية التي ستتحدى" الحصار الإسرائيلي غير القانوني، والإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.

وأشارت إلى وجود العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحافة على متن سفينة "الضمير".

وأضافت: "نحن نبحر هنا لنقول للعالم إن هذا يجب أن ينتهي. نتوقع الوصول إلى غزة في 10 أكتوبر".

وأردفت: "يجب على العالم أن ينتفض ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. يجب أن يضع حدا لهذا بفرض عقوبات على إسرائيل وإرسال رسالة إلى إخواننا في غزة بأنهم ليسوا وحيدين".

ومخاطبة الفلسطينيين في غزة، قالت: "نحن قادمون. نحاول الوصول إليكم".

والأربعاء، أعلن "تحالف أسطول الحرية" انطلاق "سفينة الضمير" من مدينة أوترانتو الإيطالية نحو قطاع غزة.

ويتكون تحالف أسطول الحرية من 11 سفينة، بينها "الضمير"، التي يبلغ طولها 68 مترا، وتحمل على متنها العديد من الصحفيين والأطباء والناشطين.

ومن المتوقع أن يدخل الأسطول الذي يبحر حاليا في المياه الدولية، قريبا منطقة مصنفة على أنها "متوسطة الخطورة" من حيث خطر الاعتراض الإسرائيلي.

واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم، الجمعة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و160 شهيدا، و169 ألفا و679 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.