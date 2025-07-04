تلقى نادي برشلونة ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما أعلن أتلتيك بلباو بشكل مفاجئ تجديد عقد جناحه المتألق نيكو ويليامز حتى عام 2035، وهو ما أنهى آمال النادي الكتالوني في ضمه هذا الصيف.

برشلونة، الذي لم يتلقَّ أي إشعار مسبق من اللاعب أو ممثليه بشأن قرار التجديد، كان قد بدأ فعلياً في دراسة بدائل تحسّباً لهذا السيناريو، ويأتي الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول على رأس القائمة، باعتباره الخيار المفضل للمدير الرياضي ديكو لتدعيم الجبهة اليسرى.

ورغم الأوضاع الصعبة داخل ليفربول بعد وفاة البرتغالي ديجو جوتا، والتي دفعت دياز لتجميد مفاوضاته مؤقتاً، إلا أن مصادر قريبة من اللاعب تؤكد تمسكه بفكرة الانتقال إلى برشلونة، خاصة في ظل حاجة ليفربول لتقليص قائمته والتفريط في بعض النجوم خلال الصيف.

في حال تعثر صفقة دياز، يبرز اسم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد كخيار بديل، خصوصاً مع خروجه من حسابات المدرب الجديد روبن أموريم.

ووفقاً للتقارير، فإن راشفورد أبدى رغبة صريحة في ارتداء قميص برشلونة، بل وأبدى استعداده لتخفيض راتبه من أجل تسهيل الانتقال.

إدارة مانشستر يونايتد لا تمانع رحيله مقابل 40 مليون جنيه إسترليني أو من خلال إعارة مع خيار الشراء، وهو ما يُغري برشلونة من الناحية المالية، لكن بعض التحفظات تتعلق بالجوانب الشخصية والانضباطية للاعب.

ويبقى موقف برشلونة مرهوناً بتطور المفاوضات ومدى استعداد راشفورد لتقديم التنازلات اللازمة من أجل إتمام الصفقة.