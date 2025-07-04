 الجزائر.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 37 آخرين في حادثي سير منفصلين - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 2:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الجزائر.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 37 آخرين في حادثي سير منفصلين

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 1:50 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 1:50 م

توفي 7 أشخاص وأصيب 37 أخرون في حادثي سير وقعا صباح اليوم الجمعة، بولايتي جيجل والمسيلة شرقي الجزائر.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون جراء انحراف وانقلاب حافلة لنقل الركاب عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، على الطريق الوطني رقم 43 بمدينة جيجل، التي تقع على مسافة 350 كيلومترا شمال شرقي الجزائر العاصمة.

كما أفاد ذات المصدر بمقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فجر اليوم، في حادث سير نجم عن اصطدام  بين سيارتين وشاحنة ذات مقطورة على مستوى الطريق الولائي رقم 09 بمنطقة بئر العربي ببلدة الخبانة بولاية المسيلة، التي تبعد بنحو 300 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة الجزائرية.
 

 
 

 


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