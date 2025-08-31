فولهام يقترب من ضم النيجيري تشوكويزي من ميلان مقابل 25 مليون يورو

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي فولهام الإنجليزي بات على بعد خطوة من حسم صفقة التعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي جناح ميلان، مقابل نحو 25 مليون يورو شاملة المكافآت.

وذكرت صحيفة Football Italia أن اللاعب يستعد للسفر إلى لندن خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام الانتقال.

وكانت المفاوضات قد شهدت توقفًا قصيرًا بسبب عوامل أخرى في سوق الانتقالات، قبل أن تعود إلى مسارها الصحيح خلال الأيام الأخيرة.

تشوكويزي (25 عامًا) انتقل إلى ميلان في صيف 2023 قادمًا من فياريال الإسباني بعقد لخمس سنوات، بعد أن ساهم مع فريقه السابق في التتويج ببطولة الدوري الأوروبي 2020-2021، لكنه فشل في فرض نفسه بقوة في الدوري الإيطالي.

وخاض اللاعب النيجيري 69 مباراة بقميص "الروسونيري" في مختلف المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف فقط، وهو ما اعتبره كثيرون أقل من التوقعات التي رافقت قدومه من الليغا.

وبانتقاله المرتقب إلى فولهام، يأمل تشوكويزي في استعادة مستواه الذي قدمه مع فياريال وبدء تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.