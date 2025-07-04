وزير المالية الروسي: الأصول المالية لدول بريكس تتجاوز 60 تريليون دولار

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، الجمعة، إن "إجمالي الأصول المالية لدول مجموعة بريكس تجاوز 60 تريليون دولار، ما يعادل أكثر من نصف الأصول المالية العالمية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن المجموعة "باتت تشكل قوة اقتصادية متصاعدة على المستوى الدولي".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين لـ"البنك الجديد للتنمية"، التابع لمجموعة "بريكس"، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

حيث أشار إلى أن البنك يمثل "الأداة المالية الرئيسية" للاستثمار في مشاريع تنموية داخل دول بريكس، وكذلك في بلدان الجنوب العالمي، وفق وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف سيلوانوف: "نشهد اليوم مرور عقد على انطلاق عمل البنك، الذي يمول مشاريع جديدة ليس فقط في دول بريكس، بل أيضا في الدول النامية الأخرى".

وأردف: "يقدر عدد سكان الجنوب العالمي بنحو 70 بالمئة من سكان العالم، فيما تصل حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 60 بالمئة".

وأكد الوزير الروسي على أهمية زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.

ودعا إلى اعتماد مقاربات جديدة لتأمين تدفقات رأسمالية طويلة الأجل ومستقرة، بما في ذلك من خلال الأصول المالية الرقمية.

وخلال العام الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي بلغت 37.4 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ29.3 بالمئة لمجموعة السبع.

وأشار بوتين، إلى أن أكثر من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العقود الأخيرة جاء من دول بريكس.

وتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للمجموعة 4 بالمئة، لافتا إلى أن هذا النسبة "تتجاوز بكثير معدل مجموعة السبع البالغ 1.7 بالمئة".

وتسعى مجموعة "بريكس" إلى تعزيز دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز التعددية القطبية.

وتأسست "بريكس" عام 2006، وضمت كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء فيها، قبل أن تنضم إليهم إندونيسيا رسميا في يناير 2025.