 واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسوريا - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 10:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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واشنطن ودمشق تبحثان مراجعة قوائم الإرهاب المتعلقة بسوريا


نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 10:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 10:28 ص

في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري

 

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره السوري أسعد الشيباني إجراءات مراجعة قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيان قيّم روبيو والشيباني قوائم الإرهاب الأمريكية وتلك التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا.

وناقش روبيو أيضا مع الشيباني الخطوات الأمريكية السابقة لرفع العقوبات عن سوريا، وتعهّد بالإبقاء على العقوبات المفروضة على "الجهات الخبيثة"، بما في ذلك بشار الأسد وشركائه.

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأمريكية السورية.

كما بحث الجانبان قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيماوية لنظام الأسد.

 

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