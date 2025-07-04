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نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من العملية النوعية التي نفذتها ضد قوات الاحتلال، شرق حي الشجاعية في قطاع غزة.

واستهدف عناصر المقاومة في هذه العملية جنود وآليات قوات الاحتلال، والمنازل التي تحصّنت بها، كما اشتبكت معهم من مسافة قريبة.

سرايا القدس تعرض مشاهد من «العملية النوعية المركبة» شرق حي الشجاعية والتي استهدفت فيها جنود وآليات الاحتلال والمنازل التي تحصنت بها القوات الصهيونية والاشتباك معهم من مسافة قريبة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/uQtC1jVWI2 — رضوان الأخرس (@rdooan) July 4, 2025

وقال قائد عملية الشجاعية بسرايا القدس، إنهم نفذوا الكمين المركب بتخطيط مسبق كان مطابقاً لمسرح العمليات، وجرى الإحكام بالنار على قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة في مربع الهدى شرق الشجاعية.

وأضاف أن جنود الاحتلال افتقدوا في هذه العملية بالذات للقدرة على المبادرة ورد الفعل واكتفوا بالهروب والصراخ وشبه لم يطلق نار تجاه مقاتلي سرايا القدس.



وتابع: «عاينا جثثًا متفحمة من جنود وضباط العدو، والعدو يكذب كالعادة ويتستر خلف إصبع إخفاء الخسائر في الميدان».

ولفت قائد عملية الشجاعية إلى أن مقاتلي سرايا القدس في العملية استهدفوا نحو 40 جندياً وضابطاً وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

واستكمل: «العملية المركبة تأتي إيماناً منا بأهمية أن يذوق العدو من ذات الكأس التي يسقي شعبنا بها موتاً وقتلاً وتشريداً في كل لحظة».