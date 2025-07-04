البنك المركزي الأوروبي يحذر من تأثير موجات الحرارة على التضخم والنمو الاقتصادي

صرح فرانك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بأن الصلة بين الحرارة والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والناتج المحلي الإجمالي أهم من أن يتم تجاهلها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إلدرسون قوله في مقابلة: " تقدمنا في إدراك أهمية الأخذ بالمناخ والأزمات الطبيعية في الاعتبار".

وأضاف: "إذا ما فكرت في الصيف الحار بشكل استثنائي في عام 2022، فقد ارتفع تضخم أسعار الأغذية بنسبة تتراوح ما بين 4ر0 و9ر0 نقطة، وكان لهذا الارتفاع تأثير قابل للقياس على الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا".

وتتزامن هذه التصريحات مع موجة الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد التي اجتاحت مناطق واسعة من أوروبا بسبب تغير المناخ. وقد وجد العلماء أن ارتفاع حرارة الكوكب يمكن أن يهدد استقرار الأسعار، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى تأثر الانتاج الزراعي واتجاه أسعار الغذاء إلى الارتفاع.

وذكرت بلومبرج أن البنك المركزي الأوروبي يعزز جهوده حاليا للتعامل مع الأزمات الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ، بما في ذلك إجراء تعديلات كشف عنها النقاب هذا الأسبوع، وتظهر أنه سوف يأخذ في اعتباره ليس فقط بتأثير التغيرات المناخية بل أيضا "بالتدهور البيئي" عند وضع سياساته النقدية.

وقال إلدرسون على هامش المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا بالبرتغال إن هذا القرار يمثل "إضافة مهمة" للصياغة التي يستخدمها البنك. وسوف ينعكس تركيز البنك على المخاطر المتعلقة بالطبيعة في نهاية المطاف على جوانب متعددة من جهوده لضمان استقرار الأسعار والإشراف على البنوك المهمة في أوروبا.