اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، المسن الفلسطيني سعيد العمور من منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد اعتداء مستوطنين عليه.

وقالت منظمة البيدر لحقوق البدو (غير حكومية)، في بيان وصل الأناضول، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المواطن سعيد العمور من خربة الركيز في مسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن تعرّض للاعتداء من قبل مستوطنين".

وأوضحت أن "العمور فقد ساقه سابقًا (قبل نحو 4 أشهر) نتيجة إصابته برصاص المستوطنين"، مشيرة إلى أن الاعتداء الأخير يزيد من معاناته ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامته.

وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن استمرار الانتهاكات ضد أهالي مسافر يطا، وتهدف للضغط على المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم.

وفي أبريل الماضي فقد العمور ساقه جراء إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين خلال دفاعه عن أرضه.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 313 فلسطينيا، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.