العراق يستعين بشركات أجنبية لتحديث المطارات الجديدة في البلاد

اختار العراق، شركات أجنبية لتطوير وتحديث البنى التحتية والمعدات الملاحية بجميع مطارات البلاد.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية، اليوم الخميس، عن ميثم الصافي مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل العراقية قوله إن وزارة النقل تنفذ خططاً شاملة ومتكاملة لتطوير وتحديث البنى التحتية والمعدات الملاحية بجميع مطارات البلاد تزامناً مع تفاعل الحركة الجوية صوب الأجواء العراقية.

وذكر أنه تم التعاقد مع شركات أوروبية متخصصة منها فرنسية وإيطالية ونرويجية وصينية لتزويد المطارات بأحدث المنظومات الملاحية الجوية إسوة بالأحدث وخاصة في مطاري الموصل والناصرية.

وأضاف: "نعمل على ضمان مطابقة الأنظمة الحديثة التي تروم الشركات تركيبها لمتطلبات التشغيل الفعلي، بما يضمن تفعيل حركة النقل الجوي لتلك المطارات بإعتماد منظومات ملاحة جوية متطورة تواكب تـطـورات صناعة الطيران وتسهم بتعزيز سلامة وكفاءة الأجواء العراقية ضمن خطة متكاملة وتقييم فني شامل للواقع الحالي للمطارات".

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تأهيل وتطوير منظومات الملاحة في المطارات والمحطات الجوية لتعزيز كفاءة الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات وفق أعلى معايير السلامة الجوية المعتمدة دولياً وصولا منظومة ملاحية متطورة ومتكاملة تواكب التطورات العالمية وتلبي متطلبات منظمة الطيران المدني.

وينتظر أن يفتتح العراق قبيل نهاية العام الحالي مطاري الناصرية وكربلاء؛ لينضما إلى مطار الموصل الدولي الذي تم افتتاحه منتصف هذا العام وسيعهد تشغيلها إلى شركات عالمية متخصصة.