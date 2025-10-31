أوكرانيا: روسيا شنت هجوما بصاروخ دفع ترامب للانسحاب من معاهدة نووية

أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، أن روسيا هاجمت بلاده في الأشهر القليلة الماضية باستخدام صاروخ كروز، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى، بعد تطوير الصاروخ سراً.

وتعد تصريحات الوزير أول تأكيد رسمي على أن روسيا استخدمت الصاروخ 9إم729 الذي يُطلق من الأرض في القتال بأوكرانيا أو في أي مكان آخر، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشار مسؤول أوكراني كبير آخر إلى أن روسيا أطلقت الصاروخ على أوكرانيا 23 مرة منذ أغسطس الماضي، مضيفًا أن أوكرانيا سجلت أيضًا إطلاق الصاروخ مرتين في عام 2022.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب مكتوب للتعليق.

ويُذكر أن الصاروخ 9إم729 تسبب في انسحاب الولايات المتحدة في عام 2019 من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، إذ اعتبرت واشنطن أن الصاروخ ينتهك المعاهدة ويمكنه التحليق لمسافة تتجاوز الحد المسموح به البالغ 500 كيلومتر، بينما نفت روسيا ذلك.

وبحسب موقع "ميسايل ثريت" الإلكتروني، التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يصل مدى الصاروخ، الذي يمكن أن يحمل رأسًا نوويًا أو تقليديًا، إلى 2500 كيلومتر.

وأوضح مصدر عسكري أن الصاروخ 9إم729 الذي أطلقته روسيا في الخامس من أكتوبر حلق لمسافة 1200 كيلومتر حتى ارتطم في أوكرانيا.

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني بأن "استخدام روسيا للصاروخ 9إم729 المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ضد أوكرانيا في الأشهر الماضية يدل على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحترم الولايات المتحدة وجهود الرئيس ترامب الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا".