سجلت إيرادات السياحة في تركيا زيادة بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وبلغت 24 مليارًا و257 مليونًا و815 ألف دولار.

جاء ذلك وفقًا لبيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة، بشأن السياحة للفترة ما بين يوليو وسبتمبر العام الجاري.

وذكرت أن 16.1% من إيرادات السياحة جاءت من زيارات المواطنين المقيمين في الخارج.

وبحسب البيانات، جاء الزوار إلى تركيا بشكل رئيسي لأغراض "التجول والترفيه والرياضة والأنشطة الثقافية" بنسبة 73.8 بالمئة، تلتها "زيارة الأقارب والأصدقاء" بنسبة 17.3 بالمئة، ثم "التسوق" بنسبة 3.7 بالمئة.