هشام نصر: المتحف المصري الكبير صرح عالمي يليق باسم مصر

قال هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث عالمى ضخم لا يخص مصر فقط، لكنه محور اهتمام عالمى، يعكس عظمة الإنسان المصرى القديم والمعاصر أيضًا.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «لحسن الحظ أنا من سكان مدينة السادس من أكتوبر، وكنت أمر بشكل مستمر بجوار المتحف الكبير، بصراحة هذا هو الشىء الذى يليق باسم مصر».

وأضاف: «دائمًا عندما تنشئ مصر مشروعًا، يكون متواكبًا مع عظمتها وتاريخها وحضارتها القديمة، ورغم محاولات البعض لنسب أشياء تاريخية مصرية لها، إلا أن هذا الأمر لا يصدقه أحد، الأمر يكون مثل موجة عابرة، ويثبت بالدليل القاطع عظمة المصريين، وأن لديهم جينات وخبرات كبيرة فى إنشاء المشروعات العظيمة مثلما هو الحال بالنسبة للمتحف المصرى الكبير».

وتابع: «أنا بصراحة كلى فخر بالافتتاح المرتقب، وأتمنى أن تكون هناك افتتاحات ومشروعات أخرى كبرى تليق باسم مصر».

وأضاف نصر متحدثًا عن تأثير ذلك الحدث الكبير على الرياضة: «الدول التى تمتلك شقًا سياحيًا قويًا للغاية، ينعكس بصورة إيجابية هذا البلد بشكل كبير للغاية».

وتابع نائب رئيس الزمالك: «تنظيم البطولات العالمية يكون مؤثرًا للغاية فى مثل هذه الحالات، لقد كنت رئيسًا للاتحاد المصرى لكرة اليد من قبل، واستضفنا كأس العالم، ودائمًا ما تفضل البعثات المشاركة اللعب فى بلد سياحى ملىء بالأماكن التاريخية، وهذا ما يعكسه وجود صرح ضخم مثل المتحف المصرى الكبير».