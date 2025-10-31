صادرات تركيا تتجاوز 22 مليار دولار في سبتمبر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت صادرات تركيا في سبتمبر الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، محققة عائدات بقيمة 22 مليارا و576 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية، الجمعة، بشأن التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2025.

وأظهر التقرير ارتفاع الصادرات في سبتمبر 2.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 22 مليارا و576 مليون دولار.

وارتفعت الواردات في سبتمبر الماضي 8.7 بالمئة مسجلة 29 مليارا و479 مليون دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية 33.8 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ليبلغ 6 مليارات و903 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر تصديرا لها من تركيا في سبتمبر بقيمة بلغت مليارا و904 مليون دولار، فيما جاءت الصين أولا في قائمة الواردات بـ4 مليارات و264 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 ارتفعت الصادرات بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 200 مليار و578 مليون دولار.

بينما ارتفعت الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.9 بالمئة لتصل إلى 267 مليار و637 مليون دولار.

وارتفع عجز التجارة الخارجية بنسبة 11.8 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، ليصل إلى 67 مليار و60 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر تصديرا لها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بقيمة بلغت 16 مليارا و552 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ 12 مليارا و392 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ12 مليارا و19 مليون دولار.

أما في الواردات إلى تركيا في الأشهر التسعة الأولى فتصدرت الصين القائمة بـ 36 مليارا و754 مليون دولار، تلتها روسيا بـ31 مليارا و801 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ22 مليارا و273 مليون دولار.