أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات

أعلنت الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاق لاستئناف المحادثات مع باكستان لمعالجة القضايا العالقة بين البلدين.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد على منصة "إكس" الأمريكية، الخميس، بشأن المحادثات التي عقدت بين البلدين في إسطنبول بوساطة تركية وقطرية في الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري.

والاثنين، ذكرت تقارير صحفية أفغانية أن كابل وإسلام آباد توصلتا إلى تفاهمات في عدة مجالات خلال محادثات استضافتها إسطنبول، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين الجارين.

وأكد مجاهد سعيهم إلى تطوير علاقات إيجابية مع باكستان، قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والثقة المتبادلة.

وشدد على أنهم يعطون الأولوية للدبلوماسية والتفاهم المتبادل في حل النزاعات.

وأضاف: "اختتمت محادثات إسطنبول التي كانت معقدة بطبيعتها، بموافقة الأطراف على استئناف المحادثات لمناقشة القضايا العالقة".

وأعرب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية عن شكره لكل من تركيا وقطر لتوسطهما في المحادثات.

وفي 9 أكتوبر تحدثت تقارير إعلامية عن غارات جوية نفذتها مقاتلات باكستانية على كابل ومنطقة مارجا بولاية باكتيا الحدودية مع باكستان.

وبعد يومين، أعلنت "حركة طالبان باكستان" مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة.

وفي 15 أكتوبر، أعلن البلدان الاتفاق على هدنة لمدة 48 ساعة، تم تمديها لاحقا لحين اختتام محادثات بينهما في الدوحة بوساطة تركية قطرية، وأسفرت عن الإعلان عن وقف لإطلاق النار، في 19 أكتوبر، على أن يجتمع الطرفان مجددا لمناقشة التفاصيل.