الرئيس الصيني يتعهد بحماية التجارة الحرة في منتدى أبيك

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لزعماء دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الجمعة أن بلاده ستساعد في الدفاع عن التجارة الحرة العالمية في منتدى إقليمي اقتصادي سنوي تجاهله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان شي محور الاهتمام في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ(أبيك) التي بدأت اليوم الجمعة في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية، بينما غادر ترامب البلاد في اليوم السابق، بعد التوصل إلى اتفاقيات مع شي تهدف إلى تخفيف حدة حربهما التجارية المتصاعدة.

وطغت قمة أبيك التي تستمر يومين هذا العام بشكل كبير على اجتماع ترامب-شي الذي تم ترتيبه على هامش القمة.

ووصف ترامب اجتماعه أمس الخميس مع شي بأنه نجاح كبير، قائلا إنه سيخفض الرسوم الجمركية على الصين، بينما وافقت بكين على السماح بتصدير العناصر الأرضية النادرة والبدء في شراء فول الصويا الأمريكي.

وشكلت اتفاقياتهما ارتياحا للاقتصاد العالمي، حيث حذر الخبراء في السابق من أن الفشل في تخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم كان من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي يمثل الولايات المتحدة في قمة أبيك بعد أن غادر ترامب أمس الخميس، على جهود بلاده لتنويع سلاسل التوريد، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم الجمعة.

وأضاف، بحسب مكتبه في جلسة افتتاحية مغلقة"من المعادن الأساسية والمغناطيسات إلى أشباه الموصلات والطاقة، تستثمر الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين لبناء شبكات إنتاج مرنة تقلص من الاعتماد على القطاعات الضعيفة".

وقال شي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "كلما كانت الأوقات مضطربة، زادت حاجتنا للعمل معا".

وأضاف: "يمر العالم بفترة من التغير السريع، حيث يصبح الوضع الدولي معقدا ومتقلبا بشكل متزايد".

ودعا شي إلى الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، في رد على الجهود الأمريكية لفصل سلاسل الإمداد الخاصة بها عن الصين.

كما أعرب شي عن أمله في العمل مع الدول الأخرى لتوسيع التعاون في الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة. وقد تعرضت الصادرات الصينية من الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية وغيرها من التكنولوجيا الخضراء للانتقاد لتسببها في فائض المعروض وتقويض الصناعات المحلية للبلدان التي تصدر إليها.