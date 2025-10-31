تراجع معظم الأسهم الأسيوية رغم الهدنة التجارية بين أمريكا والصين

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأسيوية، اليوم الجمعة، بعد انخفاض الأسهم الأمريكية، عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شين جين بينج.

ورغم اتفاق الزعيمين على تمديد الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تراجعت الأسواق الصينية وسط مخاوف بشأن استمرار التوترات بين واشنطن وبكين.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1ر1% إلى 60ر26001 نقطة، فيما تراجع مؤشة شنغهاي المركب بنسبة 8ر0% إلى 79ر3954 نقطة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن النشاط الصناعي في الصين انكمش في أكتوبر للشهر السابع على التوالي، وفي أسرع وتيرة له خلال ستة أشهر.

وانخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني من 8ر49 نقطة في سبتمبر إلى 49 نقطة في أكتوبر.

وصعد مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1ر2% إلى 34ر52411 نقطة، في معدل قياسي جديد، بعد صدور تقارير عن ارتفاع الناتج الصناعي الياباني في سبتمبر الماضي بنسبة شهرية بلغت 2ر2% ليتجاوز بذلك توقعات الأسواق، ويتعافي من تراجعه بنسبة 5ر1% في الشهر السابق عليه.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 5ر0% إلى 50ر4107 نقطة، فيما خسر مؤشر إس أند بي/ إيه إس إكس 200 في أستراليا مكاسبه السابقه وتراجع بأقل من 1ر0% إلى 90ر8881 نقطة.

وانخفض مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 2ر0% فيما تراجع مؤشر بي إس إي سينسيكس في الهند بنسبة 3ر0%. وقد سجلت مؤشرات الأسهم في سنغافورة وجاكرتا ومانيلا تراجعات أيضا.

وفي الولايات المتحدة، تراجع مؤشر إس أند بي 500 أمس الخميس بنسبة 1% إلى 34ر6822 نقطة، في انخفاض من أعلى معدل له على الاطلاق والذي سجله يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0% إلى 12ر47522 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6ر1% من أعلى معدل له والذي سجله في اليوم السابق ليغلق على 14ر23581 نقطة.

