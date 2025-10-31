جوارديولا: لا توجد هيمنة في الدوري الإنجليزي

يعتقد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الأداء القوي الذي قدمه بورنموث منذ بداية الموسم يظهر عمق وقوة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن بورنموث يحل ضيفا على مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد غد الأحد، وهو يتقدم على مانشستر سيتي في جدول الترتيب، بفارق نقطتين، حيث يحتل المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف أرسنال المتصدر، بعد أن خسر مباراة واحدة فقط من أول تسع مباريات.

ومع تواجد سندرلاند في المراكز الأربعة الأولى بعد بداية رائعة عقب صعوده، هناك مظهر متجدد لقمة الجدول، مما يدعم الحجج القائلة بأن مفهوم ما يسمى بـ "الستة الكبار" أصبح بعيدا عن الواقع بشكل متزايد.

وقال جوارديولا: "أتذكر عندما كنت في ميونخ أو برشلونة، كنت دائما ما أسمع شائعات أن في إنجلترا، أن أي فريق يمكنه التغلب على أي فريق آخر، وكنت أشعر بهذا دائمًا".

وأضاف: "ربما ليفربول ونحن قمنا بتغيير تلك الديناميكية، لأننا كنا ثابتين للغاية من حيث حصد النقاط، وكنا نصل في كل موسم إلى 90 أو ما يقارب 100 نقطة، ولكن، أعتقد أن الدوري الممتاز كان هكذا دائمًا، أي فريق يمكنه الفوز على الآخر، هذا جيد".

وأضاف: "في مرحلة ما، ومثلما يحدث في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لم يعد هناك فريق مهيمن خلال السنوات الأربع أو الخمس أو الست الماضية.. فدائمًا ما يكون هناك فريق مختلف يفوز باللقب، ويستطيع أي فريق التغلب على الآخر.. أعتقد أنه بالنسبة للمشاهد وللعرض الذي يقدمه الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا أمر جيد جدًا بالفعل".

وفاز مانشستر سيتي في المباريات الثمانية الأخيرة بالدوري الممتاز أمام بورنموث على أرضه، وسجل 31 هدفًا وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولكن هذا الرقم قد يواجه اختبارًا حقيقيا بعد غد الأحد.

وجاءت البداية المذهلة لبورنموث في الدوري، رغم أن المدرب أندوني إيراولا خسر العديد من اللاعبين الأساسيين خلال صيف حافل، حيث تم بيع دين هويسن إلى ريال مدريد، وإيليا زابارنيي إلى باريس سان جيرمان، وميلوش كيركيز إلى ليفربول، ودانجو واتارا إلى برينتفورد.

وقال جوراديولا: "هذا الأداء يظهر مدى التنسيق بين الإدارة الرياضية والمدير الفني، واللاعبين، بوجود فلسفة واضحة لا تتغير".

وعندما سئل جوارديولا عن المدى الذي يمكن أن يصل إليه بورنموث هذا الموسم، قال: "هذا سؤال يوجه إلى إيراولا.. أود أن أقول إن الأمر لا يزال في حدود تسع مباريات فقط، ولكنهم أيضا كانوا ثابتين على مستواهم في مواسم سابقة.. إنه فريق، ومدرب، ولاعبون، ومنافس عنيد، ونحن ندرك ذلك جيدًا".