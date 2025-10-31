ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن انهيارًا أرضيًا وقع في وقت مبكر من صباح الجمعة، أدى إلى مقتل 21 شخصًا على الأقل في مرتفعات بابوا غينيا الجديدة.

ووقع الانهيار نحو الساعة الثانية صباحًا، مما أدى إلى تسوية عدد من المنازل بالأرض بينما كان السكان نائمين في قرية كوكاس بإقليم إنجا، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) عن مصادر في الشرطة.

وقال بيتر إيباتاس، حاكم إقليم إنجا، للهيئة إن السكان المحليين أفادوا بمصرع نحو 30 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 18 جثة حتى الآن، فيما تؤكد الشرطة أن الحصيلة الرسمية تبلغ 21 قتيلًا.

ولم ترد أي استجابة لمكالمات هاتفية أجرتها وكالة “أسوشيتد برس” مع الحاكم إيباتاس ومركز شرطة واباج بالإقليم، كما لم يصدر تعليق فوري من ماتي باجوسي، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بابوا غينيا الجديدة.

يُذكر أن الأمم المتحدة قدّرت في مايو من العام الماضي مصرع نحو 670 قرويًا في انهيار أرضي بالإقليم ذاته، بينما قالت حكومة بابوا غينيا الجديدة حينها إن أكثر من ألفي شخص دُفنوا تحت الأنقاض