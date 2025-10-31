إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان بذريعة التصدي لحزب الله

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن تل أبيب تدرس تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان بزعم ردها على مساعي "حزب الله" لتعزيز قدراته.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد أمس الخميس، جلسة أمنية مصغرة لمناقشة التطورات في لبنان، على خلفية ما وصفته بمحاولات الحزب "إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية".

ونقلت الهيئة عن مسئول إسرائيلي رفيع (لم تذكر اسمه) قوله إن "حزب الله نجح جزئيا في إعادة بناء بنيته العسكرية"، معتبرا ذلك "خرقا مباشرا للاتفاق الأمني القائم مع لبنان".

كما ادعت مصادر إسرائيلية أخرى أن حزب الله "هرب خلال الأشهر الأخيرة مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا إلى لبنان، ويعمل على إعادة بناء قيادته".

وتأتي هذه التطورات مع توتر متصاعد تشهده الحدود منذ أسابيع، حيث كثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على الجنوب اللبناني، رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ نهاية العام 2024، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية شبه اليومية داخل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتحول في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.

كما خرقت أكثر من 4500 مرة اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله" الساري منذ نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.