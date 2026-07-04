محافظ الغربية خلال جولة بشوارع طنطا: لا تهاون مع التقصير بملفي النظافة والخدمات

أجرى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة طنطا، شملت عددًا من الشوارع الرئيسية والفرعية بحيي أول وثان؛ لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على الحالة العامة للشوارع.

وتفقد "عبد المعطي"، شوارع المديرية، والمتحف، والسكة الجديدة، وميدان الساعة، والبورصة، ومنطقة المعاهدة، والإسكندرية، وعبد المنعم رياض، وميدان المحطة، والجانبية حتى نفق القرشي، إلى جانب شارع الجلاء، وكوبري فاروق، وكورنيش حي ثان طنطا، ومدخل طريق المحلة، وكوبري الغفران، ومنطقة مسجد السلام، وشارع توت عنخ آمون، وسعيد، ومحب، والحلو، وبطرس، وحسن رضوان، والبحر، وقحافة، وتل الحدادين، والسلخانة، وعلي أغا.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، مستوى النظافة العامة بالشوارع والمحاور، وراجع جهود رفع المخلفات والإشغالات، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا، مع استمرار حملات النظافة اليومية ورفع كفاءة الشوارع؛ بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الجولات الميدانية تمثل أداة مباشرة لتقييم الأداء التنفيذي على أرض الواقع، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في ملف النظافة أو الخدمات، بجانب أن جميع الأجهزة التنفيذية مطالبة بالاستجابة الفورية للملاحظات والعمل المستمر على رفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وأضاف محافظ الغربية، أن تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة يبدأ من التواجد المستمر في الشارع ومتابعة احتياجات المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا استمرار الجولات المفاجئة بمراكز ومدن المحافظة لضمان الانضباط، ومتابعة تنفيذ التكليفات، وتحقيق مستوى من الخدمات يلبي تطلعات المواطنين.