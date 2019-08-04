تحطم طائرة حربية إيرانية جراء عطل فني

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أفاد تقرير إخباري، بأن طائرة حربية إيرانية تحطمت ظهر اليوم الأحد على شواطئ محافظة بوشهر جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الطائرة تحطممت من جراء عطل فني، وأضافت أن طياريْها تمكنا من الهبوط بسلام.