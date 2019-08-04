 تحطم طائرة حربية إيرانية جراء عطل فني - بوابة الشروق
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تحطم طائرة حربية إيرانية جراء عطل فني

د ب أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:51 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:51 م

 

أفاد تقرير إخباري، بأن طائرة حربية إيرانية تحطمت ظهر اليوم الأحد على شواطئ محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الطائرة تحطممت من جراء عطل فني، وأضافت أن طياريْها تمكنا من الهبوط بسلام.

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