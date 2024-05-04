أعضاء التحالف الوطني: صدور القرار الجمهوري بإنشاء التحالف خطوة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

أشاد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بصدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء القادم، مؤكدين أن الإعلان عن تأسيس التحالف بشكل رسمي خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد الأعضاء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن التحالف الوطني أحد أهم الفاعلين في مجال التنمية المستدامة في مصر وساهم في تحسين حياة الملايين منذ انطلاقه في مارس 2022 وعمل كشريك للدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى الدور التاريخي الذي لعبه التحالف في دعم الأشقاء بفلسطين منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطني وعضو التحالف ، إن صدور القرار الجمهوري بتأسيس التحالف بشكل رسمي خطوة مهمة نحو عمل التحالف بشكل مؤسسي وتحقيق التكامل بين المؤسسات المنضمة للتحالف ، فضلا عن تعزيز التعاون من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وتقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية .

وأضاف عبد القوي أن التحالف بدأ نشاطه في مارس 2022 وقدم خدمات عظيمة للفئات الأولى بالرعاية استفاد منها أكثر من 20 مليون مواطن لذلك كان يجب تقنين أوضاعه حيث صدر القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادي.

وأضاف أنه بعد صدور القانون صدرت اللائحة التنفيذية ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف وفقا للقانون وهذه اللجنة انتهت من عملها ورفعت تقريرها لرئيس الجمهورية الذي أصدر قرارا بإنشاء التحالف ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل لاختيار مجلس أمناء التحالف ومن ثم وضع لائحة نظام العمل داخل التحالف.

وقال أمير رمزي،عضو لجنة تأسيس التحالف الوطني، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، إن الجمعية العامة مكونة من 36 كيان ومؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي المصري والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

وأضاف رمزي أن الجمعية العامة، عند انعقادها الأربعاء القادم، ستكون أمام مهامها، من بينها انتخاب أعضاء مجلس الأمناء، الذي سيتكون من حوالي عضو 21 من الجمعيات والمؤسسات الخيرية و4 من الشخصيات الاعتبارية.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء سيكون منوط به استكمال اللوائح الإدارية المختصة، وإدارة هذا الكيان الكبير، بالمهام الإنسانية التي سيقدمها التحالف الوطني للشعب المصري، والتي بدأها منذ أكثر من عامين، بأعمال كبيرة على الأرض من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية، والمجهودات الإغاثية مؤكدا أن الاجتماع القادم ستكون البداية الحقيقية القانونية والفعلية للتحالف الوطني.

من جهتها .. أكدت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي على أهمية صدور القرار رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء المقبل ، مؤكدة أن التحالف يدخل مرحلة جديدة بعد تأسيسه بشكل رسمي ليواصل دوره التنموي في خدمة المجتمع.

وقالت راشد إن التحالف أصبح ذراعا تنمويا مهما داخل الدولة حيث امتد دوره لخارج الحدود من خلال الدعم الكبير الذي قدمه لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكدة أن التحالف الوطني تجربة فريدة في العمل الأهلي حيث نجح في القضاء على ازدواجية المنفعة بعد توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني المنضمة إليه.

ولفتت إلى أن الإعلان عن تأسيس التحالف بشكل رسمي خطوة مهمة نحو التنسيق والتعاون بشكل أكبر لتحقيق الانتشار في كافة المناطق والوصول إلى المستحقين بشكل أسرع وأوسع.

وأشارت إلى أن انعقاد الجمعية العمومية للتحالف خطوة مهمة في تاريخ العمل الأهلي والخيري موضحة أن مؤسسة مرسال تفخر بعضويتها في هذا الكيان الهام وترحب بالتعاون والتنسيق مع التحالف بالشكل الرسمي الجديد.