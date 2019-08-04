فرار آلاف الهنود من كشمير بعد تحذير أمني ونيودلهي تقول إنها قتلت مسلحين

بدأ آلاف السياح والزوار والعمال الهنود مغادرة إقليم كشمير المتنازع عليه بعدما أصدرت الحكومة المحلية تحذيرا أمنيا يتعلق بهجمات محتملة لمسلحين في المنطقة بينما قالت الهند إنها قتلت خمسة مسلحين على الأقل كانوا يحاولون الهجوم على قواتها.

وقال مسؤولون أمنيون هنود يوم الجمعة إنهم توصلوا إلى أدلة على هجمات يخطط لها مسلحون مدعومون من الجيش الباكستاني على زوار هندوس يتوافدون بأعداد كبيرة على كشمير كل عام.

وألغت الملحوظة الصادرة عن الحكومة المحلية الزيارة فعليا، إذ طلبت من الزوار والسياح العودة إلى ديارهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية الموجود في سريناجار الكولونيل راجيش كاليا يوم السبت إن مسلحين يعملون انطلاقا من باكستان قاموا بعدة محاولات للإخلال بالأمن في منطقة كشمير واستهداف الزوار.

وأضاف أن ما يتراوح بين خمسة وسبعة مسلحين قتلوا لدى محاولتهم الهجوم على القوات الهندية قرب منطقة تعرف باسم قطاع كيران مشيرا إلى أنهم ضبطوا أسلحة وذخيرة خلال العملية.

وقال كاليا ”ستواصل قوات الأمن الرد على كافة الأنشطة الشائنة“.

ونفى متحدث دفاعي باكستاني تأكيدات الهند بهذا الشأن ووصفها بأنها ”محض دعاية“ و“أكاذيب فاضحة“.

وقال مسؤول حكومي كبير في كشمير يوم السبت إن الملحوظة سببت ذعرا وأدت لرحيل ”آلاف“ السياح والزوار والعمال.

ولم يحدد المسؤول أعدادا لكنه قال إن أغلب الزوار والسياح البالغ عددهم 20 ألفا وأغلب العمال الذين يفوق عددهم مئتي ألف يغادرون الإقليم.

والتوتر شديد في الإقليم الجبلي منذ هجوم بسيارة ملغومة استهدف قافلة للشرطة الهندية يوم 14 فبراير شباط مما أسفر عن مقتل 40 من أفراد الشرطة وأدى إلى قصف متبادل بين الهند وباكستان.

* فرار السياح

صدر التحذير الهندي بعد أن قالت الحكومة المحلية في كشمير إن لغما يحمل علامات‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬عتاد باكستاني كان في مخابئ للذخيرة عثر عليها بعد تقارير مخابراتية عن هجمات محتملة على طرق يستخدمها الزوار الهندوس الذين يزورون كهف أمارنات المقدس لديهم كل عام.

وقال مسؤول حكومي محلي آخر ”الملحوظة تسببت في ذعر بين الناس والزوار هنا. شهدت كشمير أوقاتا أسوأ لكننا مسؤولون حكوميون ولا نعرف ما الذي يحدث“.

وبدأ السكان بسبب أجواء القلق في المنطقة في تكديس احتياجاتهم الأساسية وشوهدت صفوف طويلة أمام محطات الوقود وماكينات الصرف الآلي للنقود والصيدليات في سريناجار العاصمة الصيفية لإقليم جامو وكشمير.

وقالت سلطات المطارات الهندية في بيان إن أكثر من ستة آلاف مسافر غادروا سريناجار جوا يوم السبت.

وعلى الرغم من ذلك قال أحد المسؤولين إن نحو 60 سائحا من جنسيات مختلفة وصلوا إلى كشمير يوم السبت. وحذرت الملحوظة الصادرة عن الهند السياح بشكل عام لكنها لم تصدر توصية محددة للأجانب.

وأصدرت بريطانيا وألمانيا تحذيرين يوم السبت لمواطني البلدين من السفر لجامو وكشمير وحثت الموجودين هناك على المغادرة.

واتهمت باكستان يوم السبت الهند باستخدام قنابل عنقودية محظورة في منطقة كشمير خلال قصف على الحدود المتنازع عليها وهو ما نفته الهند.