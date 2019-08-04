ضبط المتهمين بسرقة مخزن أنابيب في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض حادث سرقة 142 ألف جنيه من مخزن أنابيب بوتاجاسكو في بنها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاعصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر.

وجرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وارتكابهم عدة وقائع سرقة أخرى وتحرر محضر بالواقغة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بلاغا من "أحمد م ا" 39 سنة مشرف أمن بشركة بوتاجاسكو التابعة لوزارة البترول باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها 142 ألف جنيه من مخزن أنابيب بوتاجاسكو الكائن بمنطقة كفر الجزار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين وجود كسر بشباك حجرة المكتب المطل على منطقة المقابر ووجود حارسين أمن تابعين للشركة للمبيت داخل المخزن وهما "هاني. ج" 36 سنة، حارس أمن بشركة بوتاجاسكو، و"مصطفى. أ" 46 سنة حارس أمن بالشركة، وتبين من الفحص تركهما لمكان حراستهما أثناء ارتكاب الواقعة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية أن مرتكبي الواقعة كل من "رضا م ا" وشهرته "رضا شقاوة" 37 سنة عاطل السابق إتهامه في 6 قضايا (سلاح - سرقة – إخفاء مسروقات) و"محمد ف م" وشهرته "محمد الفخم" 39 سنة عاطل السابق إتهامه في قضية سرقة مسكن و"أحمد ر ع" 37 سنة، عاطل السابق إتهامه في عدد 2 قضية (سرقه مسكن - مخدرات)

وأظهرت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن ومقرات الشركات والدلوف من خلال المنافذ بأسلوب الكسر مستخدمين في ذلك (عتلة حديدية) وجرى ضبطهم بأكمنة أعدت حال ترددهم على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعثر بحوزة المتهمين على سلاح ناري بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 15 جرامًا وسلاحين مطواة، وأقروا بارتكابهم عدة وقائع سرقة وتولت النيابة التحقيق.