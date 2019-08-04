3 مكسيكيين بين قتلى إطلاق النار في إل باسو

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم السبت، أن ثلاثة مكسيكيين من بين الـ20 شخصًا الذين قتلوا في إطلاق النار على مركز للتسوق في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.

وقال في فيديو تم بثه عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أعرب عن تعاطفي مع عائلة وأصدقاء الضحايا، هذا حادث مؤسف للغاية، نعبر عن دعمنا لشعب وحكومة الولايات المتحدة".

وذكرت وزارة الخارجية المكسيكية أن ستة مكسيكيين آخرين، بينهم فتاة في العاشرة من العمر، أصيبوا في إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إنهم يتلقون العلاج في مستشفيين في إل باسو.

وتقع المدينة على الحدود مع المكسيك، قبالة مدينة سيوداد خواريز مباشرةً.

ويعبر العديد من المكسيكيين الحدود كل يوم إما للعمل أو التسوق في الولايات المتحدة، بينما يعيش الكثيرون أيضًا في إل باسو.