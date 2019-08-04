اتهام رئيس هندوراس باستغلال عائدات المخدرات في تمويل حملته الانتخابية

وجه فريق ادعاء بولاية (نيويورك) الأمريكية الاتهام إلى رئيس هندوراس الحالي خوان اورلاندو هيرنانديز، باستغلال عائدات ناتجة عن تجارة المخدرات في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوزه بمنصب الرئاسة في هندوراس عام 2013.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية الليلة أن هذه الاتهامات تأتي في إطار الاتهامات الموجهة إلى شقيق الرئيس تونى هيرنانديز، الذي ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه في مدينة ميامى عام 2018 بتهمة تهريب الكوكايين للولايات المتحدة، حيث تضمنت لائحة الاتهام - المكونة من 49 صفحة - استغلال رئيس هندوراس نحو 5ر1 مليون دولار من عائدات تجارة المخدرات في تمرير نجاحه بالانتخابات الرئاسية في هندوراس قبل نحو 6 أعوام .

وتضمنت لائحة الاتهام - أيضا - أن رئيس هندوراس استغل هذا المبلغ في دفع رشاوى للمسئولين في بلاده علاوة على تقديم هدايا للحصول على دعم الشخصيات السياسية المحلية فى هندوراس .

يشار إلى أن خوان هيرنانديز فاز - أيضا - بفترة رئاسية ثانية عام 2017 رغم ما تردد - آنذاك - عن وقوع مخالفات قانونية خلال الانتخابات الأخيرة.