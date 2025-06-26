الناطق باسم الأمن الفلسطيني: جرائم الاحتلال لن تثنينا عن أداء دورنا الوطني

قال الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني اللواء أنور رجب، اليوم الخميس، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا لن تُثني الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الارتباط العسكري، عن أداء دورها الوطني في خدمة المواطن الفلسطيني وتسهيل سُبل حياته اليومية، والتخفيف من معاناته تحت الاحتلال.

وأدان رجب، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، جريمة الاحتلال التي تسببت في استشهاد 3 مواطنين بدمٍ بارد في بلدة كفر مالك شرق رام الله مساء أمس الاربعاء، وإطلاق النار على سيارة الارتباط العسكري، ما أدى إلى إصابة ضابطين.

وأضاف: "في الوقت الذي تستمر فيه هجمات مجموعات المستوطنين وتتزايد وتيرة جرائمهم بحق البلدات والقرى الفلسطينية، بحماية ودعم مباشر من جيش الاحتلال، في مشهد يعكس نهجا واضحا لتبادل الأدوار، لم تعد الوعود الكاذبة، والسياسات المخادعة، ولجان التحقيق الوهمية قادرة على إخفاء هذه الحقيقة".

وتابع: "نعي جيدا أهداف وخفايا هذه الاعتداءات، وسنُفشلها بصمودنا وثباتنا، وستواصل الأجهزة الأمنية القيام بكل ما يلزم في هذا الشأن، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".