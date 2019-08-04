بايدن يدافع عن إرث أوباما بعد انتقادات حادة له في مناظرات

دافع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة، بشراسة عن إرث باراك أوباما يوم السبت بعد أن هاجم العديد من منافسيه في السباق للبيت الأبيض سجله في مناظرات الأسبوع الماضي.

وبدا بايدن غاضبا في تجمع حضره لنقابات العمال في نيفادا مع 18 من منافسيه الديمقراطيين على ترشيح الحزب ودافع بحماس عن الرئيس الديمقراطي السابق أوباما وإنجازه التشريعي الأبرز المتعلق بالرعاية الصحية المعروف باسم أوباماكير.

وقال بايدن (76 عاما) أمام الحضور ”أعارض أي ديمقراطي يريد التخلص من (مشروع) أوباماكير“.

وفي إطار الخلافات الأيديولوجية بين المتنافسين على ترشيح الحزب وجه منافسو بايدن انتقادات حادة لسياسات أوباما كوسيلة لانتقاده هو إذ خدم نائبا له لثماني سنوات ويشير في حملته الانتخابية بشكل متكرر لعهدهما بتعبير ”إدارة أوباما-بايدن“.

وخلال المناظرات التي تمت الأسبوع الماضي انتقد عديد من منافسي بايدن سياسات أوباما خاصة تلك المتعلقة بالهجرة وقالوا إنه رحل الملايين من المهاجرين غير المسجلين بينما لم يفعل بايدن أي شيء لإيقافه.