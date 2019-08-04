 مقتل 19 من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 19 من طالبان في عمليات عسكرية بأفغانستان

عمليات عسكرية شملت ثلاثة أقاليم أفغانية
عمليات عسكرية شملت ثلاثة أقاليم أفغانية
د ب أ
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:04 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 12:05 م

قتلت القوات الخاصة في أفغانستان، 19 مسلحا من حركة طالبان واعتقلت 3 آخرين خلال عمليات شملت ثلاثة أقاليم أفغانية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، الأحد، إن القوات الخاصة قتلت 6 مسلحين من طالبان خلال عملية في منطقة نجراب، بإقليم كابيسا.

وأضافت المصادر أن القوات الخاصة اعتقلت أحد مقاتلي طالبان ودمرت أربع عبوات ناسفة خلال مداهمة بمنطقة تاجاب في الإقليم.

وقتلت القوات الخاصة 5 مسلحين من طالبان واعتقلت 2 آخران خلال عملية بإقليم غزني. كما دمرت القوات مخبأ أسلحة صغيرة.

وقتلت القوات الخاصة 8 من مسلحي طالبان خلال عملية بإقليم أوروزجان.

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