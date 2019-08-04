إزالة 24 حالة تعد على الطرق والأثار بكفر الدوار

تمكنت اليوم الأحد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، من إزالة ٢٤ حالة تعد على الرقعة الزراعية، بمساحة إجمالية ألفين و ٦٤١ متر مربع، وذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة بنطاق قرية بولين.

ونفذت الوحدة من خلال قسم التعديات، ٢٤ قرار إزالة تعدي على الطرق، و٦ حالات تعدي على أملاك هيئة الأثار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية للقرية، ومركز شرطة كفر الدوار، والزراعة والأثار والطرق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واستمرارًا لحملات "الموجه ١٣" لإزالة التعديات.